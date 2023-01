FabLab Santarcangelo, pronti a partire i nuovi corsi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:50 - 26 Gennaio 2023

FabLab Santarcangelo.

L’attività del fablab di Santarcangelo prosegue con nuovi corsi e open lab in programma fino alla primavera. Tenuti dai tecnici del FabLab Romagna, i corsi si svolgeranno nei locali di “Sanlab” – il nome del fabrication laboratory di Santarcangelo scelto attraverso un concorso di idee nell’ambito del progetto “T.anti corpi” – realizzati al piano terra della biblioteca Baldini con due stanze a disposizione: una dotata di stampante 3D e altre strumentazioni tecnologiche per la realizzazione di oggetti (banco meccatronico, taglierina e plotter), l’altra con dodici postazioni pc e uno schermo di grandi dimensioni per l’attività formativa.

Terminati quelli dedicati all’intelligenza artificiale che si sono svolti a metà gennaio, sabato 11 e 18 febbraio dalle 15 alle 17 si terranno invece i corsi di Raspberry Pi – i computer a scheda singola che hanno ispirato una nuova generazione di costruttori, ricercatori e ingegneri – mentre nel mese di marzo sono in corso di definizione gli appuntamenti per scoprire Internet of things, Web of things, tecniche di hacking/debugging e il laboratorio che unisce la stampa 3D con l’arte dell’uncinetto.

Oltre ai corsi, alcuni sabati pomeriggio (sempre dalle 15 alle 17) saranno dedicati all’OpenLab: il 28 gennaio, 4 e 25 febbraio e 18 marzo, Sanlab sarà aperto per approfondire argomenti visti nei corsi già svolti in precedenza, ma anche per stampare oggetti disegnati in proprio o scaricati dalla rete, saldare circuiti, chiedere consigli agli esperti e cercare insieme di risolvere problemi tecnici legati alle tematiche tipiche del fablab.

Tra gli argomenti principali del corso di Raspberry Pi tenuto da Ivan Tarozzi, consulente informatico e sviluppatore software, architettura di un Raspberry Pi, generalità e breve sintesi dei modelli in commercio; dove scaricare l’immagine del sistema operativo e come installarla sulla sdCard; architettura del sistema GNU/Linux; primi comandi legati alla gestione del file system; utenti, permessi e sicurezza; come installare programmi e servizi; gestione del sistema da remoto via rete TCP/IP; esempi di utilizzo e risposta alle domande dei presenti.