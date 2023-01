Alta Valmarecchia, emergenza neve e bilanci in rosso: 'Spese superiori di 5 volte al previsto'

Attualità

"La neve da noi è un'emergenza. È un danno e un costo". Leonardo Bindi, primo cittadino di San Leo, si fa portavoce delle preoccupazioni dei sindaci dell'Alta Valmarecchia per le spese sostenute in questi giorni a causa dell'emergenza maltempo. Quattro giorni di nevicate e accumuli superiori al metro hanno costretto a un superlavoro i responsabili dei mezzi spazzaneve: "Siamo andati oltre le previsioni di spesa dei nostri bilanci e l'inverno non è ancora finito. I costi sono 5-6 volte rispetto a quello che avevamo previsto nei nostri bilanci".



Il paragone con il nevone del 2012 può sembrare improprio, ma questa ondata di maltempo è stata comunque significativa: è facile rendersene conto, basta considerare gli accumuli da 500 metri di altitudine in su: "Una nevicata minore del 2012, ma diversa: ha avuto una forza nel breve periodo molto più intensa. La neve pesante ha abbattuto alberi secolari. E siamo stati giorni senza energia elettrica". Alle spese per i mezzi spazzaneve, si aggiungono quelle per i danni provocati da questo maltempo, in particolare per ciò che riguarda frane e smottamenti. Ulteriori preoccupazioni per i sindaci che ieri (mercoledì 26 gennaio) hanno preso parte a una conferenza online con la vicepresidente della giunta regionale Irene Priolo, manifestando i loro timori. "Dalla Regione è stata disponibilità a dare un aiuto economico. Io e i sindaci abbiamo chiesto la possibilità di valutare una richiesta di emergenza nazionale", chiosa Bindi, mentre in Regione il consigliere della Lega Massimiliano Pompignoli ha già chiesto che sia dichiarato lo stato di crisi regionale per tutto il territorio della Romagna, comprese le province di Forlì-Cesena e Ravenna



