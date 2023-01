Ascolti: Radio Bruno si riconferma l'emittente più ascoltata in Emilia-Romagna

Attualità

Emilia Romagna

| 14:26 - 26 Gennaio 2023

Una vecchia intervista al trio Il Volo.

Radio Bruno ancora una volta si conferma la radio piu’ ascoltata in Emilia Romagna con 440.000 ascoltatori al giorno, un ascolto superiore a tutte le radio nazionali pubbliche e private.



L’Emilia Romagna è l’unica regione del nord Italia dove una radio locale supera gli ascolti di tutte le emittenti nazionali.



Inoltre l’ascolto nel giorno medio di Radio Bruno in Emilia Romagna risulta essere di quasi 5 volte superiore rispetto alle altre emittenti locali.



Considerando poi l’ascolto giornaliero delle altre emittenti del gruppo Multiradio in Emilia Romagna (Radio Stella, Modena90, Radio Reggio, Radio Nettuno-Bologna1, LatteMiele e Radio Gamma) gli ascolti nel giorno medio salgono a 695.000, oltre 7 volte l’ascolto dei principali concorrenti.



Queste emittenti locali inoltre possono garantire una penetrazione capillare nel territorio provinciale per ottimizzare le campagne di comunicazione.



Radio Bruno inoltre vede crescere del 17% l’ascolto nel giorno medio in Lombardia, regione dove Radio Bruno irradia i propri programmi solo dal 2018. Anche in Toscana le radio del gruppo Multiradio ottengono ottime performance; Radio Bruno, Radio Stella, LatteMiele, Radio Stop e la new entry Radio Cuore, un marchio prestigioso e storico in Toscana, che dal 2023 andra’ ad arricchire l’offerta commerciale. Il dato totale delle emittenti sfiora nel complesso i 200.000 ascoltatori (192.000 nel giorno medio).