Coriano, a teatro c'è Claudio Batta con il suo nuovo show sul ruolo del genitore

13:58 - 26 Gennaio 2023

Una serata dedicata alla comicità al Teatro CorTe di Coriano: sabato 28 gennaio alle 21:15 sale sul palcoscenico corianese Claudio Batta con "Da quando ho famiglia sono single", uno spettacolo scritto a quattro mani dallo stesso comico e Riccardo Piferi, che ne firma anche la regia.



"Da quando ho famiglia sono single" è uno spettacolo che parla del ruolo del genitore e del suo rapporto con i figli e la famiglia. Claudio Batta affronta questi temi con umorismo raffinato alternato ad una comicità irresistibile, cercando di tracciare i modi per creare gli uomini e le donne del futuro con l’unico metodo possibile: una serie di colpi di fortuna.

Uno spettacolo che vuole far ridere ma allo stesso tempo analizzare le relazioni famigliari, mettendo in scena tutti i limiti di una generazione che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitore.