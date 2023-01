Audi: il nuovo allestimento top di gamma Identity Black disponibile da Reggini

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:52 - 26 Gennaio 2023

Nuovo allestimento top di gamma Identity Black da Audi Reggini.

La Concessionaria Reggini apre le sue porte alla linea top di gamma di Audi "Identity Black" con un nuovo allestimento.



Audi A3 Sportback, leader del segmento C premium nel 2022, Audi Q3 e Audi Q3 Sportback, best seller dei quattro anelli, e la famiglia Audi Q5, il SUV Audi più venduto nel mondo, vedono ulteriormente rafforzata la propria offerta grazie all’introduzione delle versioni top di gamma Identity Black. Al look esclusivo, cui contribuiscono le finiture esterne e interne in nero, si accompagnano i cerchi in lega Audi Sport con diametri sino a 21 pollici. I proiettori a LED Audi Matrix sono di primo equipaggiamento per Audi Q5 e Audi Q5 Sportback Identity Black, mentre Audi A3 Sportback Identity Black si avvale di serie dei sedili anteriori sportivi.



Emblema di sportività ed esclusività, l’allestimento Identity Black, sinora dedicato ad Audi A1 Sportback e Audi Q2, viene esteso alle gamme Audi A3, Audi Q3 e Audi Q5, centrali all’offerta dei quattro anelli.



Audi A3 Sportback, nel 2022 leader del segmento C premium con quasi 12mila immatricolazioni in virtù della straordinaria ampiezza del portfolio tecnologico, può infatti contare su ben sei diversi sistemi propulsivi, vede l’allestimento Identity Black collocarsi al vertice della gamma. Dedicato alle varianti con potenze uguali o superiori a 150 CV, nonché alla versione plug-in 1.4 (40) TFSI e S tronic da 204 CV, riprende i contenuti della configurazione S line edition cui aggiunge dotazioni di pregio sia esternamente sia internamente. Ai cerchi in lega Audi Sport da 19 pollici (18 pollici nel caso di Audi A3 Sportback TFSI e) a 5 razze doppie nero antracite, torniti lucidi, si accompagna il pacchetto look nero plus che prevede la finitura in nero degli inserti ai paraurti, delle cornici del single frame e dei cristalli laterali, degli anelli Audi e della sigla modello. Caratterizzazione total black anche per le calotte dei retrovisori laterali così come, internamente, per il cielo vettura. L’esclusività di Audi A3 Sportback Identity Black è ulteriormente sottolineata dalla finitura oscurata delle superfici vetrate e dai sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrati.



Non meno accattivante il look di Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Identity Black. Best seller dei quattro anelli, tanto che un’Audi su quattro appartiene alla gamma Q3 e un’Audi Q su due è un’Audi Q3 o Q3 Sportback, i SUV compatti vedono aggiungersi alle dotazioni caratteristiche dell’allestimento S line edition i cerchi in lega Audi Sport da 20” a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi. Analogamente ad Audi A3 Sportback, sono inclusi nella versione Identity Black il pacchetto look nero plus, completo dei mancorrenti al tetto per Audi Q3, i gusci dei retrovisori e il cielo vettura in nero così come la finitura oscurata delle superfici vetrate. Collocato al vertice di entrambe le gamme degli sport utility Audi di segmento C, incluse le versioni plug-in 1.4 (45) TFSI e S tronic da 245 CV, l’allestimento Identity Black amplia ulteriormente l’offerta di Audi Q3 Sportback in quanto disponibile anche per le varianti a trazione anteriore, diversamente dalla precedente configurazione quattro edition, non più a listino.



Iniezione di grinta anche per la gamma Audi Q5, il SUV dei quattro anelli più venduto nel mondo. Grazie all’allestimento Identity Black, all’identità Q, espressione di valori cardine per il Brand quali versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza, si affiancano un look esclusivo e la previsione, di serie, dei proiettori a LED Audi Matrix: all’assistenza adattiva degli abbaglianti abbinano la gestione individualizzata dei LED. Se la telecamera riconosce altri utenti della strada, all’interno del cono di luce vengono realizzate specifiche aree d’ombra disattivando i singoli diodi, così da evitare l’abbagliamento dei conducenti. Grazie all’interazione con le informazioni fornite dalla navigazione, il dispositivo agisce secondo una logica sia reattiva sia predittiva, mentre grazie alle luci di svolta, il punto focale del fascio luminoso varia in funzione dell’andamento del percorso, prima che il conducente agisca sullo sterzo.



Completano l’allestimento Identity Black dedicato alle gamme Audi Q5 e Audi Q5 Sportback i cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite, torniti a specchio, il pacchetto esterno lucido nero plus, la finitura oscurata delle superfici vetrate e i gusci dei retrovisori dal look total black. In abitacolo spiccano gli inserti in lacca lucida nera al cruscotto, alle portiere e alla console. Analogamente ai modelli di segmento C, l’allestimento Identity Black, basato sulla variante S line plus, si colloca al vertice dell’offerta ed è dedicato anche alle versioni plug-in 2.0 (50) TFSI e quattro S tronic 299 CV e 2.0 (55) TFSI e quattro S tronic 367 CV.



Certezza Audi: valore residuo di riferimento

L’introduzione delle versioni top di gamma Identity Black, caratterizzate da un vantaggio Cliente sino al 45% e foriere di un ampliamento delle dotazioni di serie, ha riflessi positivi sulle formule finanziarie Audi Value e Audi Value noleggio.



Audi Value, nello specifico, è il finanziamento più apprezzato dai Clienti Audi in quanto rende certo il valore a termine della propria Audi consentendo di contenere l’ammontare delle rate e di scegliere, alla fine del periodo contrattuale, se sostituire l’auto, riscattarla o restituirla. Optando ad esempio per Audi A3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 CV S tronic Identity Black – a listino a 45.100 euro – è possibile guidare da subito la compatta dei quattro anelli sostenendo, in tre anni (e 45.000 chilometri), solamente una frazione del costo del veicolo, complice il valore futuro garantito prossimo al 50% del prezzo dell’auto, con la libertà di scegliere l'opzione finale preferita. La rata mensile di 369 euro – analoga alla versione 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V Identity Black – include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km e l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per 1 anno/60.000 km. Analoghe condizioni, e rata contenuta in 399 euro, qualora si opti per i SUV compatti Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 CV S tronic Identity Black, a listino rispettivamente a 49.750 euro e 52.650 euro. Anche in questo caso, il valore futuro garantito è prossimo al 50% del prezzo dell’auto. Rata di 589 euro, infine, per Audi Q5 e Audi Q5 Sportback 2.0 (40) TDI 204 CV MHEV 12V quattro S tronic Identity Black.



Ad Audi Value si affianca il noleggio a lungo termine, caratterizzato da una flessibilità di riferimento, in grado di garantire tutti i vantaggi di possedere un'auto senza sottostare agli oneri di gestione. Il canone, trasparente e personalizzabile, include immatricolazione e messa su strada, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza (limitatamente ai Clienti Privati), copertura assicurativa RCA, tutela del conducente, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Prendendo a riferimento Audi A3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 CV S tronic Identity Black, il canone si attesta, nella combinazione di riferimento 36 mesi/45.000 chilometri, a 469 euro, che diventano 569 euro nel caso di Audi Q3 2.0 (35) TDI 150 CV S tronic Identity Black e 599 euro per Audi Q3 Sportback 2.0 (35) TDI 150 CV S tronic Identity Black; 749 euro per Audi Q5 e Audi Q5 Sportback 2.0 (40) TDI 204 CV MHEV 12V quattro S tronic Identity Black.