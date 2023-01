Rimini, apre a Viserba un nuovo spazio condiviso per le startup

Attualità

Rimini

| 13:51 - 26 Gennaio 2023



Oggi (Giovedì 26 Gennaio) alla presenza del Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini è stata presentata la nuova preziosa partnership di Primo miglio, l'incubatore riminese partecipato da numerosi enti pubblici e privati e coordinato da Figli del Mondo Aps, con 012factory, Incubatore Certificato dal Mimit, e Vorrei Impresa Sociale, partnership che permetterà di operare nel mondo delle startup con un accreditamento unico nella provincia di Rimini.



L’incubatore 012factory è una delle poche realtà nazionali a essere anche Centro di Trasferimento Tecnologico (Unioncamere), ed è una B Corp certificata. È inoltre partner di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo) e investitore qualificato Cassa Depositi e Prestiti. Questo porterà alle nuove imprese del territorio straordinarie ulteriori opportunità per crescere e svilupparsi mediante percorsi strutturati di incubazione e accompagnamento ancora più efficaci, specie nella ricerca di finanziamenti.



La cerimonia è stata anche l’occasione per inaugurare e aprire le porte del nuovo spazio Co-working Livingl'Hub a Viserba in via Curiel 18, progetto e spazio di lavoro condiviso per nuove imprese, che qualifica ed evolve ulteriormente i servizi di Primo Miglio e di Appenninol’Hub, l’incubatore specializzato nello sviluppo d’impresa nelle aree interne.



Inoltre dalla partnership con 012factory, in primavera nascerà il nuovo percorso nazionale di alta formazione, incubazione e accompagnamento chiamato 012Academy Call Imprese Abitanti, riconosciuto da Repubblica Digitale, iniziativa strategica nazionale promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e incluso tra le pratiche del New European Bauhaus. È un programma completo e gratuito della durata di 6 mesi, per accompagnare all’avvio di impresa Startup Innovative e Imprese di Comunità capaci di generare economie solide, responsabili, comunitarie e resilienti in tutto il Paese.



Con la volontà di creare un ambiente ibrido in cui alimentare un ecosistema diffuso di mutuo apprendimento e coltivare sinergie più strette tra i mondi dell'innovazione imprenditoriale e sociale, la Call raccoglierà candidature da tutto il territorio nazionale proposte da team desiderosi di impegnarsi e focalizzarsi sulla realizzazione della propria idea di business responsabile.



012Academy Call Imprese Abitanti è sostenuta in primis da Camera di Commercio della Romagna- Forlì-Cesena e Rimini e da numerosi altri partner nazionali.



Nato nel 2017 da una rete di enti, imprese e professionisti coordinata dall’associazione Figli del Mondo, l’incubatore riminese Primo Miglio ha incontrato oltre 240 idee di impresa, accolto seguito e incubato un centinaio di queste, erogato servizi di accompagnamento e consulenza, modellando così una nuova modalità di restare accanto ai neo imprenditori nelle delicate fasi dell’avvio di impresa.



Dal 2021 ad esso si è affiancato il progetto Appenninol’Hub, nato per portare l’esperienza di abilitazione delle competenze imprenditoriali e di sviluppo di impresa in percorsi di accompagnamento, attivazione e coinvolgimento delle comunità delle aree interne.



Dopo le prime positive esperienze di accompagnamento che hanno portato alla costituzione delle cooperative di comunità Fer-menti Leontine e Incanti Delcesi, ora Appenninol'Hub opera sull’intero territorio nazionale di area appenninica.