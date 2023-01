Rimini, protesta alle Officine grandi riparazioni. 'Ma da Trenitalia dicono: rispetteremo gli impegni'

Attualità

Rimini

| 13:27 - 26 Gennaio 2023

Un momento della protesta. In gallery il sindaco Sadegholvaad.



Questa mattina (giovedì 26 gennaio) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore Roberta Frisoni hanno preso parte all’assemblea pubblica indetta dalle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil presso l'Officina manutenzione ciclica (già Officine grandi riparazioni) di viale Tripoli: una mobilitazione con la quale si è manifesta la preoccupazione dei lavoratori in ordine al futuro dello storico impianto industriale riminese. “Insieme all’assessore Frisoni abbiamo fatto parecchi viaggi a Roma per incontrare i vertici dell’azienda Trenitalia, tra cui l’ultimo, abbastanza rincuorante, in termini non solo legati al mantenimento della struttura, ma anche di un rilancio, di investimenti – ha dichiarato il sindaco davanti ai presenti - tuttavia oggi viviamo ancora nell’incertezza".



Il primo cittadino ha assicurato che il Comune continuerà a battersi "per la causa dell'Omc, affinché quest'area strategica del territorio continui a sviluppare servizi, innovazione e occupazione specializzata, compresi tanti giovani".



Da Trenitalia, ha precisato il sindaco, anche in queste ore sono arrivate rassicurazioni per il mantenimento degli impegni presi: "proprio per questo - dichiara - nelle prossime settimane, penso sia necessario organizzare un incontro formale, coinvolgendo il consiglio comunale”.

“Come amministrazione anche pochi giorni fa abbiamo chiesto un aggiornamento sugli investimenti scritti neri su bianco su quell’accordo, e siamo in attesa di una risposta - ha aggiunto Frisoni – Quello che sicuramente ci prendiamo come impegno è di cercare a livello istituzionale di approfondire le reali intenzioni e i programmi dell’azienda".