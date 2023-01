Auto usate: scendono i passaggi di proprietà. A Rimini -8%

Attualità

26 Gennaio 2023

Pur confermandosi come canale preferito dagli automobilisti, il mercato delle auto usate in Emilia Romagna nel 2022 segna un'inversione di tendenza, registrando un calo del -9,1% dei passaggi di proprietà netti (195.487 atti) rispetto al 2021 (Fonte ACI); un dato leggermente migliore rispetto alla media nazionale (-10,2%). Sempre nel 2022, crescono sensibilmente i prezzi medi delle auto usate in vendita sul portale in Emilia-Romagna (€21.500), con un incremento, a fine 2022, del +28,1% rispetto a un anno fa. Anche Rimini segna un calo nei passaggi di proprietà dell'8,2%. Nel 2022 sono stati 13.227.



Un settore, quello dell'usato, che si conferma cruciale per "svecchiare" l'attuale parco auto circolante, dato che sul mercato digitale c'è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale di AutoScout24, la media delle auto in vendita nella regione è di 7,5 anni, ma a livello nazionale ben il 54% delle vetture usate presenti è Euro 6, la metà ha 5 anni o meno.



Sono questi alcuni dati emersi dall'Osservatorio di AutoScout24 (Elaborazione Centro Studi di AutoScout24 su base dati interni e ACI) sull'andamento del mercato delle auto usate nel 2022 in Emilia Romagna.



Qual è l'andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Nel 2022, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Bologna con 39.976 (-9,9% sul 2021), seguita da Modena con 32.822 (-8,7%), Reggio Emilia con 25.545 (-8,3%), Parma con 20.786 (-9,4%), Ravenna con 17.954 (-7,4%), Forlì-Cesena con 17.146 (-8,4%), Ferrara con 15.199 (-9,9%), Rimini con 13.227 (-8,2%) e Piacenza con 12.832 (-12%).







Cosa hanno cercato in Emilia-Romagna nel 2022? Secondo i dati interni di AutoScout24, il 51,1% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2022 riguarda vetture diesel; seguono le auto benzina con il 36,3% mentre la quota di auto ibride ed elettriche rappresenta il 4,9% delle richieste totali (tra i valori più alti in Italia). Ma su questo fronte qualcosa inizia a muoversi, soprattutto se si guarda alle previsioni di acquisto dei prossimi mesi: a livello nazionale, la quota di utenti che dichiara di voler acquistare un'auto ibrida o elettrica è arrivata al 10%. Un dato confermato anche dai dati interni di AutoScout24, che vede nel 2022 l'incremento del +53% di vetture ibride ed elettriche disponibili sulla piattaforma rispetto all'anno precedente.



Se si considera solo l'elettrico "puro", che rappresenta una quota ancora minoritaria, a frenare la sua ascesa anche nell'usato gli utenti segnalano principalmente il costo elevato (per il 47% del campione) e la scarsa autonomia delle batterie (23%).