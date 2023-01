Giornata della Memoria, a Bellaria il film premio Oscar 'Jojo Rabbit'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:27 - 26 Gennaio 2023

Una scena del film.

La follia del nazismo, lo sterminio degli ebrei, raccontati attraverso gli occhi di un bambino, sfoderando l’arma della satira surreale, della favola paradossale e intrisa di humor nero. Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina domenica 29 gennaio (ore 17) in occasione della Giornata della Memoria è in programma il film Premio Oscar (per la migliore sceneggiatura non originale) Jojo Rabbit di Taika Waititi.







Il film, del 2019, è ispirato al romanzo Come semi d’autunno e guarda a modelli cinematografici altissimi come Il grande dittatore di Charlie Chaplin - l’antesignano più fulgido - a La vita è bella di Roberto Benigni.







Ambientato nella Germania del 1945, ha per protagonista il piccolo Jojo: orfano di padre, ha dieci anni e una spiccata fantasia che lo porta a crearsi come amico immaginario niente meno che Adolf Hitler. Nazista fanatico, col padre al fronte a boicottare il regime e madre a casa a fare quello che può contro il regime, Jojo è integrato nella gioventù hitleriana. Scopre un giorno che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fidanzato partigiano. Nemici dichiarati, Elsa e Jojo sono costretti a convivere, lei per restare in vita, lui per proteggere sua madre che ama più di ogni altra cosa al mondo. Ma il condizionamento del ragazzo svanirà progressivamente con l'amore e un'amicizia più forte dell'odio razziale.



La proiezione del film, ad ingresso gratuito, è un evento speciale in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina inserito nel programma delle iniziative per la Giornata della Memoria.



Precede la proiezione un'introduzione al film e alla Giornata della Memoria.