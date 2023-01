Il Rotary Club Novafeltria in aiuto ai rifugiati ucraini in Polonia Nei giorni scorsi è partito un camion di aiuti per i rifugiati ospiti a Sandomierz in Polonia

Attualità Novafeltria | 10:20 - 26 Gennaio 2023 Una parte degli aiuti. Un’altra iniziativa umanitaria del Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro. Un camion di aiuti è partito nei giorni scorsi nell'ambito del progetto "Aiutare Sandomierz" che nasce quando è giunto un appello dalla filiale distrettuale di Sandomierz della Croce Rossa Polacca, nella persona della responsabile signora Urszula Gach, impegnata ad aiutare i cittadini ucraini rifugiati in quella città della Polonia vicina al confine con l'Ucraina. La Croce Rossa locale gestisce lì dal 2 marzo 2022 un centro di accoglienza avendo ricevuto sinora aiuti solo grazie alla generosità delle persone locali e a contatti privati. Come accade, dopo un po' le risorse terminano e i contatti si esauriscono, restando invece i bisogni e le richieste di aiuto. 500-600 rifugiati ucraini hanno continuato a necessitare di aiuto ed il club ha attivato quello che in termini rotariani si chiama "District Grant" che consente di incrementare la quota messa a disposizione dai soci grazie ai fondi versati dal club negli anni antecedenti e affidati al Rotary International; il club di Novafeltria ha così potuto disporre di 6.000 euro con cui ha acquistato, a prezzi amichevoli, quanto necessario: prodotti alimentari, beni igienico-sanitari e capi di vestiario dall'Arca di Cesena, dalla Fattoria della Salute di Sant'Arcangelo e dalle Manifatture Burioni di Casteldelci. Ulteriori quantità di materiale sono state fornite dalla Barilla e dalla Misericordia di Cesena. La generosità italiana si è espressa anche attraverso una cospicua donazione effettuata da una coppia di privati cittadini che ha festeggiato i 50 anni di matrimonio chiedendo agli amici di dare un contributo al progetto invece che un regalo.

