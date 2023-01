Calcio Eccellenza, Victor San Marino: a centrocampo arriva Alessandro Pasquini

Sport

Repubblica San Marino

| 01:25 - 26 Gennaio 2023

Alessandro Pasquini ai tempi del Rimini Calcio.

Dopo Arlotti e Rivi, il Victor San Marino ingaggia anche il centrocampista mancino Alessandro Pasquini, classe 1998, che ha rescisso con il Pont Donnaz Hône Arnad Serie D Girone A (undicesimo posto).



Classe 1998, Pasquini ha già indossato la maglia biancoazzurra del San Marino Calcio in Serie D nella stagione giocato stagione 2018- 2019 e in precedenza sempre in categoria ha militato nel Rimini, nel Cattolica, nella Sammaurese, nella Correggese e nel Delta Porto Tolle.



Un ingaggio per mettere il sigillo sulla promozione ed in visat della prossima stagione di serie D. Nella giornata di mercoledì Pasquini ha fato il primo allenamento con la nuova squadra ed è disponibile per il match di domenica a Savignano.