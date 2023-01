Calcio C, la Recanatese si rinforza con il difensore Vona e il portiere ex Rimini Meli

Sport

01:12 - 26 Gennaio 2023

La Recanatese ufficializza una doppia operazione di mercato. Edoardo Vona e Gabriel Meli sono due nuovi giocatori giallorossi.



Edoardo Vona, difensore centrale classe 1996, arriva dal Taranto dove in questa prima parte di stagione ha totalizzato 8 presenze. In Serie C ha indossato anche le maglie di Racing Club Roma, Bisceglie e Imolese.



Gabriel Meli, portiere classe 1999, arriva a titolo temporaneo dall’Empoli dopo una prima parte di stagione in Grecia nell’Apollon Larisas, squadra militante nella Super League 2. In carriera in Serie C ha indossato le maglie di Pistoiese, Rimini, Fano e Sudtirol. Entrambi sono già a disposizione dello staff tecnico giallorosso che sta lavorando per preparare al meglio la partita di sabato con la Torres, seconda trasferta in terra sarda dopo quella di Olbia.