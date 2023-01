Calcio D, la Sammaurese acciuffa la Correggese nel finale (1-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 01:00 - 26 Gennaio 2023



Quinto pareggio nelle ultime sei gare per la Sammaurese, che divide il bottino 1-1 con la Correggese davanti al pubblico amico nel turno infrasettimanale odierno.



Buon avvio dei giallorossi, cui viene annullato per fuorigioco al 13′ un goal di Casadio, ben servito da Bonandi nell’occasione. Poco dopo (16′) altra circostanza insidiosa creata da Masini, ma il suo tiro incrociato è preda del portiere ospite Bertozzi. Con il passare dei minuti il ritmo del match cala un po’ e ne approfittano gli emiliani, a segno al 33′ grazie ad una botta al volo di Iaquinta. Prima frazione che, complice anche l’espulsione dalla panchina di mister Martini, si chiude in maniera convulsa con il vantaggio biancorosso, nonostante un colpo di testa fuori misura di Casadio in extremis.



Ripresa d’attacco per la Sammaurese, che subito preme e al 57′ ha la prima chance. Barbatosta in area si trova a tu per tu con l’estremo difensore rivale, abile a murare da distanza ravvicinata. Il forcing prosegue: al 61′ Scarponi, servito da Bonandi, salta un avversario e conclude, tuttavia la sfera si spegne a lato, poi Merlonghi calcia sopra la traversa una punizione dai 25 metri. I nostri ragazzi continuano a produrre gioco e alla fine vengono premiati all’86’, quando Grassi insacca da pochi passi un pallone rimasto vagante nei pressi della porta dopo un tentativo di Maggioli.



Pareggio strameritato, questa volta solamente un punto, dopo lo sfortunato anticipo di sabato vinto dalla Bagnolese, si dirige verso la pianura reggiana.



Il tabellino

SAMMAURESE – CORREGGESE 1 – 1



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Scarponi (26’ st Maltoni), Merlonghi, Bonandi (26’ st Berardi), Barbatosta (16’ st Grassi). (Zavatti, Manfroni, Grbic, Tamai, Vallocchia, Cremonini). Allenatore: Martini.



CORREGGESE: Bertozzi, Mattia Bassoli, Davighi, Gigli, Cavallari, Pupeschi, Galli (45’ st Likaxhiu), Manuzzi (14’ st Carta), Rizzi (31’ st Pozzebon), Simoncelli (38’ st Giorcelli), Iaquinta (23’ st Simone Bassoli). (Tzafestas, Diaby, Galletti, Carrasco). Allenatore: Soda.



ARBITRO: Ravara di Valdarno (Annoni di Como e Liuzzadi Milano).



RETI: 33’ pt Iaquinta (C), 43’ st Grassi (S).



NOTE: ammoniti: Casadio, Gaiola (S), Manuzzi, Cavallari, Gigli, Iaquinta e Rizzi (C). Angoli: 4 a 4. Recuperi: 3’ pt e 5’ st.