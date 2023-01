Calcio RSM, Coppa Titano: Tre Penne-Libertas 2-0

Sport

Repubblica San Marino

00:51 - 26 Gennaio 2023

Gai in azione (Foto FSGC).





I gol per tempo di Nicola Gai e Lorenzo Dormi regalano il successo al Tre Penne nella semifinale di andata di Coppa Titano, un sigillo importante in vista della gara di ritorno.

La prima occasione è dei granata al 6’ con il nuovo arrivato Ben Kacem che ci prova da distanza ravvicinata, ma a respingere il tiro c’è Migani.

Dopo una prima fase di studio l’equilibrio viene spezzato al 24’: Badalassi viene servito in area da Vandi, si porta sull’esterno e rimette in mezzo per Gai che segna un vero rigore in movimento e batte Zavoli.



Tra 40’ e 45’ la gara si accende da entrambe le parti. Prima il Tre Penne con due occasioni in un minuto: Lombardi lancia Pieri, che si sposta la palla sul destro e calcia, trovando la parata del portiere avversario; poi sempre da un lancio della difesa biancazzurra, Badalassi si immola davanti a Zavoli che gli chiude lo specchio della porta. La grande occasione per la Libertas di pareggiarla arriva al 42’: Ben Kacem s’inventa regista e serve per Bucci, che entra in area e allarga troppo il piattone destro calciando fuori. L’ultimo squillo di tromba della prima frazione di gioco giunge sui piedi di Pieri che, pescato sul filo del fuorigioco da Dormi, prova a scavalcare Zavoli con un pallonetto, che però viene intercettato dal portiere granata.



Nella ripresa il Tre Penne trova il raddoppio al 7’, scambio al limite nello stretto tra Gai e Dormi, con il fantasista numero 10 che segna d’interno sinistro. Pochi minuti più tardi prova a entrare nel tabellino dei marcatori anche Andrea Montanari, il suo tiro da dentro l’area viene deviato in corner dalla scivolata di Diego Moretti. Libertas che non ingrana nella ripresa e lascia il pallino del gioco al Tre Penne, che vorrebbe archiviare il discorso qualificazione: al 25’ Dormi serve Gai che calcia di potenza con il destro, la sua conclusione scheggia la traversa e termina alta.



Badalassi ha un’altra grande chance alla mezzora, questa volta Gai vuole restituirgli il favore dell’assist in occasione dell’1-0. Lancio ad aprire in due la difesa avversaria che chiama il fuorigioco, l’attaccante italiano si fa ipnotizzare da Zavoli che gli nega il gol.

Da segnalare nel corso della sfida l’importante rientro in campo di Riccardo Tisselli, assente dallo scorso ottobre per via di un grave infortunio muscolare nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Titano. Dopo 5’ di recupero Andruccioli fischia tre volte e decreta la fine del match, ritorno fissato per mercoledì 8 febbraio alle ore 20.45 ad Acquaviva.



Il tabellino

Tre Penne 2-0 Libertas



Tre Penne: Migani; Nigretti (18’st Tisselli), Lombardi, Barretta, Vandi (40’st Cauterucci); Michael Battistini; Dormi, Montanari, Gai, Pieri; Badalassi (31’st Giovagnoli). A disp. Semprini, Cesarini, Maio, Cibelli, Ceccaroli, Stellato. All. Ceci

Libertas: Zavoli; Moretti, Pesaresi (40’st Iovino), Gregorio, Guglielmi, Barlafante (25’st Bastos), Barone, Gasperoni, Sapori (25’st Morelli), Bucci, Ben Kacem (40’st Kuqi)

A disposizione: Nicola Battistini, Stacchini, Giorgini, Morini. Allenatore: Floriano Sperindio

Arbitro: Andruccioli

Assistenti: Cordani – Gallo

4° Ufficiale: Albani

Ammoniti: 29’pt Barlafante (L), 32’pt Pesaresi (L), 38’pt Nigretti (TP), 43’st Bastos (L), 46’st Bucci (L)

Reti: 24’pt Gai, 7’st Dormi