Famiglia isolata, Soccorso Alpino con sci e ciaspole porta cibo e medicine

Cronaca

Cesena

| 17:47 - 25 Gennaio 2023



Il personale del Soccorso Alpino è intervenuto oggi (mercoledì 25 gennaio) nel comune dI Verghereto, per portare medicine e cibo a una famiglia rimasta isolata e bloccata dalla neve in un casolare in località Malagamba. La richiesta di intervento è stata inoltrata dal sindaco di Verghereto in quanto la strada impervia che conduce dall'abitazione è ancora inagibile a causa dell'accumulo di un metro e mezzo di neve. Così gli operatori del Soccorso Alpino, con sci e ciaspole, si sono adoperati per portare il necessario alla famiglia in difficoltà. Domani mattina (giovedì 26 gennaio) interverranno invece i mezzi cingolati per liberare la strada dalla neve.