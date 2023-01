Futsal RSM, Folgore e Fiorentino sono implacabili

Sport

Repubblica San Marino

17:40 - 25 Gennaio 2023





Si inizia a delineare la 15^ giornata del Campionato Sammarinese di futsal. La neve ha infatti stravolto l’ultimo turno, con le partite spalmate su più giorni. Ieri sera infatti sono scese le due capolista Folgore e Fiorentino, rispettivamente contro Tre Penne e Juvenes-Dogana e entrambe le formazioni non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria.

Solita goleada della squadra di Max Spada che ha rifilato ben nove reti al Tre Penne. La gara però viene sbloccata dalla squadra di Città con Luca Manzaroli ma i giallorossoneri reagiscono subito e la ribaltano con Giardi, Ercolani e Chezzi. A ridosso della prima frazione Folgore ancora in gol con Massimiliano Bernardi, il Tre Penne prova a riaprirla col tiro libero trasformato da Dinatale. Ma non basta perché i campioni in carica si scatenano e nella ripresa segnano con Elia Pasqualini (doppietta), Andrea Pelliccioni e di nuovo con Bernardi (tripletta per lui, fanno 31 in campionato per il capocannoniere) per il definitivo 9-2.

Risponde presente anche il Fiorentino che mantiene il passo della Folgore. La squadra di Matteo Michelotti ne fa ben sette alla Juvenes-Dogana. I rossoblu partono forte e si portano avanti di tre reti nei primi minuti con Andrea Ercolani e Matteo Moretti (doppietta). La squadra di Zonzini prova a reagire con la rete di Costantini ma nella ripresa il leitmotiv è sempre quello: Fiorentino che segna altre quattro volte ancora con Ercolani, Cevoli, Maiani e Gasperoni che chiudono la sfida sul 7-1.

Domani sera in campo la terza “tranche” di partite valevoli per la quindicesima giornata. Entrambe sul campo di Dogana, alle 20:15 apre la sfida tra Libertas e Faetano, chiude alle 20:45 Cosmos-La Fiorita. La giornata verrà chiusa in data 2 febbraio con la partita tra Pennarossa e Domagnano.