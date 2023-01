Fa sesso con due escort, poi le rapina e scappa: condannato

Cronaca

Rimini

| 19:38 - 25 Gennaio 2023

Foto di repertorio.



Consuma un rapporto sessuale con due escort, nel loro appartamento, poi si riprende i soldi che aveva pagato per la prestazione, aggredendole. Un 36enne riminese è stato condannato in Tribunale a 4 anni e un mese di reclusione per i reati di rapina, percosse e lesioni personali.



I fatti risalgono alla tarda serata del 27 aprile 2021: il giovane arrivò in taxi, nell'appartamento condiviso da quattro escort di nazionalità rumena, di età compresa tra i 28 e i 36 anni, per consumare un rapporto sessuale con due di loro, pattuendo un'ora in cambio di 400 euro. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nelle indagini, al termine del rapporto il 36enne, in attesa del taxi che lo avrebbe riportato a casa, consumò della cocaina, poi, vedendo una delle escort riporre il denaro in un cassetto, la spintonò e prese il denaro. Scoppiò quindi una collutazione nella quale le donne ebbero la peggio, mentre l'imputato se la cavò con una maglietta stracciata, riuscendo a fuggire con il denaro.



Per il 36enne, difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Armida Urbinati, il Sostituto Procuratore Davide Ercolani aveva chiesto 6 anni di reclusione.