Casteldelci, no al parco eolico: 'A un km e mezzo dal centro'. Sindaco ricevuto in Regione

Attualità

Casteldelci

| 17:07 - 25 Gennaio 2023

Da sinistra Emma Petitti, Irene Priolo e Fabiano Tonielli.



Il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli ha incontrato oggi (mercoledì 25 gennaio) la presidente dell'assemblea legislativa Emilia Romagna Emma Petitti e la vicepresidente della regione Irene Priolo: il colloquio ha avuto per oggetto il progetto di costruzione del parco eolico a Monte Loggio in Toscana. I sette aerogeneratori alti 200 metri saranno però posti a una distanza di un km e mezzo dal centro storico. Da qui la preoccupazione della cittadinanza e il "no" dell'amministrazione comunale. Anche nell'incontro con Petitti e Priolo, Tonielli ha espresso il timore per l'installazione delle pale eoliche "che andranno a deturpare il paesaggio e la sua visuale", chiedendo il sostegno della Regione "per sensibilizzare le istituzioni preposte e riuscire a fare valere le proprie ragioni".



La vicepresidente Priolo ha assicurato impegno su due versanti: "una richiesta alla regione Toscana per approfondire la questione e la verifica, rispetto alla Soprintendenza, delle sue competenze".