Montecopiolo, anche un drone usato nelle ricerche della donna dispersa nelle neve

Cronaca

Rimini

| 16:53 - 25 Gennaio 2023

I soccorritori in azione.



Ancora non c'è traccia della donna 65enne dispersa a Pezzano di Montecopiolo, zona colpita dall'ingente nevicata dei giorni scorsi. Le ricerche dei soccorritori, avviate lunedì sera (23 gennaio) e coordinate dalla Prefettura di Rimini, sono in corso anche oggi (mercoledì 25 gennaio). Sul posto operano squadre dei Vigili del Fuoco di Rimini e Forlì Cesena, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e Soccorso Alpino. Per farsi largo nella neve, i soccorritori stanno utilizzando una turbina ed è stato anche attivato un drone. La donna vive da sola in un'abitazione isolata.