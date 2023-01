Alta Valmarecchia, crolla la strada: continuano i disagi dopo il maltempo

Attualità

Talamello

| 16:47 - 25 Gennaio 2023

La frana in località "Cava" di Talamello.



Ancora danni del maltempo in Alta Valmarecchia. Questa mattina (mercoledì 25 gennaio) a Talamello si è aperta una grossa frana in un tratto, di circa 50 metri, della strada che dalla località Cava conduce a Collina, luogo alle pendici del Monte Pincio in cui abitano alcune famiglie. Fortunatamente non sono rimaste isolate: la strada infatti che conduce a Monte Tiffi è percorribile, mentre per ciò che concerne la strada che collega Collina a Perticara, è in queste ore oggetto di intervento da parte dei Vigili del Fuoco, chiamati sul posto, assieme alla protezione civile, dall'amministrazione comunale di Talamello. Il tutto a seguito del sopralluogo effettuato proprio dal tecnico del Comune. L'amministrazione comunale ha disposto la chiusura del tratto di strada Cava-Collina con apposita ordinanza: per il ripristino servirà un intervento di non facile realizzazione.