Arcipelago Ivan, ultimi giorni di prevendita per il concerto di Filippo Graziani

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:21 - 25 Gennaio 2023

Filippo Graziani.

Ultimi giorni di prevendita per Arcipelago Ivan, il concerto di Filippo Graziani che si terrà giovedì 26 gennaio 2023 alle 21.00 al Teatro Nuovo di Dogana (RSM). Il concerto, che promette grandi emozioni, è un omaggio di Filippo Graziani al padre Ivan; come a bordo di una nave, gli spettatori saranno traghettati in un mondo di musica, racconti e letture per rivivere non solo i grandi successi di casa Graziani come “Lugano addio”, “Firenze”, “Pigro” ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano.



Il tour, partito il 5 gennaio da Sulmona, ha già toccato 5 delle 12 città in programma, ottenendo un grande consenso di pubblico. San Marino ha sempre mostrato grande amicizia e ammirazione per l’iconico artista che ha vissuto con la famiglia nella vicina Novafeltria e si prepara ad accogliere con entusiasmo gli artisti Filippo Graziani, il fratello Tommy Graziani (batteria), Francesco Cardelli (basso elettrico e chitarra acustica) e Stefano Zambardino (pianoforte, tastiere e fisarmonica). Grazie alla collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, salirà sul palco in esclusiva per la Repubblica di San Marino anche il Quartetto EoS formato da Aldo Capicchioni (I Violino), Michela Zanotti (II Violino), Aldo Zangheri (Viola) e Paolo Bandani (Violoncello).



Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura, organizzato dall'Ufficio del Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali.



Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati dichiara: “Sono particolarmente felice per questo evento fortemente voluto dalla Segreteria, che lega San Marino a Ivan e Filippo Graziani. Proprio l’anno scorso, in occasione del 25° anno dalla scomparsa di Ivan, San Marino ha voluto omaggiarlo con un’emissione filatelica dedicata. È un vero onore poter ospitare Filippo, che con il fratello Tommy ci darà prova del suo grande talento di cantante e chitarrista ereditato dal padre”.



Prevendita biglietti online su Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati fino alle ore 10.00 di giovedì 26 gennaio.

Vendita biglietti al botteghino del Teatro Nuovo a partire dalle ore 17.00 di giovedì 26 gennaio.