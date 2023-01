L'olandese Elly racconta la storia di Cattolica sui social, premiata dalla Sindaca

Attualità

| 10:40 - 25 Gennaio 2023

Elly Leijen e la sindaca Franca Foronchi.

La Sindaca Franca Foronchi ha voluto incontrare Elly Leijen invitandola in Sala della Giunta Comunale per donarle la pergamena che attesta come “Amica di Cattolica”. Elly, residente in Olanda, viene in viaggio più volte all’anno a Cattolica dove ha una abitazione ed è molto attiva sui social sui quali pubblica foto storiche di Cattolica che permettono a tutti di rivivere periodi passati della nostra città.



“Ho voluto consegnare questo riconoscimento a Elly – afferma la Sindaca – perché da molto tempo è diventata una divulgatrice della storia della nostra città. La sua passione verso Cattolica e la sua voglia di tornarci anche in periodi non classici per i turisti dimostra come la nostra città sappia farsi amare”



“Torno sempre qui perché mi sento come a casa, ogni volta sono moltissimi i cattolichini che mi riconosco e mi salutano o mi raccontano aneddoti in merito alle foto che pubblico sui social. Con molti di loro ho instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia e non mancano le occasioni di andare a mangiare insieme, anche se molto spesso non riesco ad organizzare ad incontrare tutti. - conclude sorridendo Elly Leijen - Anche per questo torno spesso.”