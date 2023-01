Geronimo Stilton torna alle 'Befane': il topogiornalista racconta Rimini

Eventi

Rimini

| 10:02 - 25 Gennaio 2023

Geronimo Stilton alle Befane.

In questo 'stratopico' inizio di anno nuovo alle Befane Shopping Centre di Rimini, non poteva mancare il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Geronimo Stilton, in baffi e pelliccia, sarà infatti l'atteso protagonista di un'indimenticabile giornata dedicata, questa volta, alle "Mille Meraviglie" del nostro Paese: un evento che si terrà sabato 28 gennaio 2023 alle 11.00 e alle 15.30. Ed è un gradito ritorno: è la terza volta infatti che Geronimo Stilton varca le porte girevoli del centro commerciale riminese, dopo la visita nel 2021 dedicata a Dante Alighieri, in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, e quella del 2022, che ha avuto a tema la riscoperta della Costituzione Italiana.





Questa volta Geronimo Stilton, personaggio nato da un’idea di Elisabetta Dami, è impegnato ad esplorare il nostro Paese in un nuovo libro di 224 pagine dal titolo “Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell’Italia“. Un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle meraviglie artistiche e culturali dell’Italia.



In “Mille Meraviglie” Geronimo Stilton percorre lo Stivale in un viaggio mozzafiato alla scoperta di città, borghi, storie e paesaggi. Il simpatico reporter visita i monumenti e i luoghi più famosi, senza dimenticare i tesori meno conosciuti, specialità gastronomiche, luoghi della ricerca scientifica, prodotti dell’artigianato e dell’industria.



Durante l'evento delle Befane Shopping Centre, Geronimo Stilton dedicherà un focus specifico alla città di Rimini, rendendo così ancora più utile ed efficace la partecipazione interattiva dei piccoli partecipanti degli alunni a questo evento. Un’avventura immaginata come una vera e propria caccia al tesoro, ricca di giochi, curiosità e sorprese.



I partecipanti al laboratorio delle ore 11.00 riceveranno un coupon per ritirare nel pomeriggio alle 15.30 il libro Mille Meraviglie (100 copie disponibili complessivamente, solo per i bimbi che parteciperanno ad entrambe le attività). Alle 15.30 Geronimo Stilton sarà invece protagonista di un momento di animazione con firmacopie.