Calcio C, Gubbio, Entella e Imola rinforzano la difesa con Nicola, Manzi e Maddaloni

Sport

Rimini

| 18:35 - 24 Gennaio 2023

Mercato in fermento. Giuseppe Nicolao è un nuovo giocatore del Gubbio. 28 anni (è nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994), difensore esterno sinistro, proviene dal Foggia ed arriva a Gubbio a titolo definitivo. Ha siglato un contratto che lo lega al club eugubino fino al 30 giugno 2024.





La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Turris per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del difensore centrale Claudio Manzi (nato a Lacco Ameno il 21 giugno 2000), ex Fermana. Per lui contratto fino al 2025 con opzione fino al 2026



L'Imolese si muove ancora: preso a titolo definitivo il difensore Rosario Maddaloni, classe 1998. Ha militato con le maglie Palermo, Rende, Fano e Cesena. In questa prima parte della stagione con la maglia della Lucchese.



La Vis Pesaro ha ceduto in prestito al Padova l'attaccante Kevin Cannavò classe 2000.