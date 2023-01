Rimini, Christian Guidi annuncia addio alla presidenza dei Giovani Avvocati

Attualità

| 09:03 - 25 Gennaio 2023

L'avvocato Christian Guidi.



L'avvocato Christian Guidi annuncia l'addio alla presidenza della sezione di Rimini dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, dopo due mandati: le prossime elezioni si terranno a febbraio. "Lascio la presidenza sapendo che ci sono validi colleghi e colleghe pronti a raccogliere il testimone e a rilanciare l'associazione", sottolinea, aggiungendo: "Il Covid con le restrizioni ha provato molto il mondo associativo, limitando i momenti di convivialità e formativi. Adesso si può riprendere con più forza l’azione di sostegno ai giovani avvocati e praticanti in una prospettiva regionale e nazionale".



A detta dell'avvocato Guidi, "non servono solo aiuti economici, ma anche occasioni di visibilità e di confronto all’interno del nostro foro: l'evento formativo al cinema che abbiamo organizzato negli ultimi sei anni nel periodo a ridosso del Natale è un buon esempio".



L'avvocato Guidi annuncia la propria volontà di continuare a sostenere la giovane avvocatura: "Se sarò eletto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, si vota anche mercoledì e giovedì, ciò sarà al centro del mio impegno assieme alla promozione di un tavolo con tutte le associazioni, cosa che è mancata tanto in questi ultimi tre anni".