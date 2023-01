Rimini Calcio, con la Lucchese al Neri è sfida tra squadre in cerca di riscatto

Sport

Rimini

| 07:41 - 27 Gennaio 2023

Ivan Maraia, allenatore della Lucchese FACEBOOK.





Rimini e Lucchese arrivano alla sfida di sabato prossimo (28 gennaio) al Neri con lo stesso spirito: quello di dover affrontare la prova del nove per un'eventuale rinascita. Le due squadre non stanno passando un buon periodo: per il Rimini tre sconfitte e un pari, per la Lucchese, che precede i biancorossi di un punto, una vittoria nelle ultime cinque, contro la pericolante Imolese, due pari e due sconfitte.



In casa Lucchese il rendimento della difesa è buono: il portiere Cucchietti ha mantenuto il posto da titolare anche dopo il recupero di Coletta e Tiritiello è una garanzia. Al suo fianco opera Benassai, i terzini sono gli under Quirini, prodotto del vivaio, e Alagna, con l'ex Milan Merletti prima alternativa a destra e il ds Deoma alla ricerca di un vice - sempre under - a sinistra. Il piatto della Lucchese, piuttosto, langue in attacco: il miglior cannoniere è Bianchimano, quattro reti, seguito a tre dall'esterno Bruzzaniti e dalla mezzala Mastalli, che in passato ha vestito, assieme a Bianchimano, la maglia rossonera del Milan primavera. A Lucca la piazza invoca l'impiego di Romero da titolare o dell'ex Crotone Panico, arrivato in questa finestra di mercato, giocatore che comunque non ha mai fatto sfracelli dal punto di vista realizzativo. L'allenatore Maraia, dal canto suo, ha modificato il 4-4-2 della prima parte della stagione in un 4-3-3, con il già citato Bruzzaniti e il fantasioso Rizzo Pinna, entrambi under, esterni del tridente. A centrocampo mancheranno l'ex Imolese D'Alena squalificato e l'infortunato Franco. Maraia potrebbe rimescolare le carte, lasciando fuori Visconti, e dando una chance dal primo minuto al mediano Tumbarello e alla mezzala offensiva Di Quinzio, adattando Mastalli al ruolo di regista. Non è da escludere un 4-4-1-1, con Bruzzaniti e uno tra Di Quinzio e Visconti sulle fasce, Rizzo Pinna trequartista, oppure il 4-4-2, con Panico e Romero davanti, e Rizzo Pinna in ballottaggio con Visconti per il ruolo di esterno sinistro.



ric. gia.