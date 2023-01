Rimini, caos traffico per il Sigep. 'Nuova tratta Metromare soluzione, ma perso troppo tempo'

Attualità

Rimini

| 14:25 - 24 Gennaio 2023

Traffico paralizzato in via Giovanni XXIII a Rimini.



Tanti visitatori a Rimini per il Sigep, ma anche disagi per gli automobilisti. Traffico rallentato, code in tutte le strade che portano ai padiglioni fieristici e "i mezzi pubblici intrappolati, senza una corsia preferenziale", evidenzia il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi.



Una soluzione per Renzi è la nuova tratta del Metromare, che potenzierà il servizio di trasporto pubblico e che collegherà la stazione al quartiere fieristico. Ma, accusa, "le amministrazioni Gnassi e Sadegholvaad hanno perso 5 anni, perseguendo insistentemente il progetto su un percorso incompatibile con la viabilità cittadina e difficilmente realizzabile".



Renzi ricorda le battaglie in consiglio comunale per l'avvio urgente dei lavori di prolungamento del Metromare "nel sedime adiacente all’attuale linea ferroviaria". Tuttavia, "solo in conseguenza del finanziamento pubblico di 49 milioni di euro, tramite Pnrr, con stringenti tempi di realizzazione", l'attuale amministrazione "si è ravveduta, rivedendo radicalmente il percorso" e condividendo quanto proposto da Renzi.



Come noto, l'opera dovrà essere ultimata entro il 30 giugno 2026. " Per poter usufruire del finanziamento del PNRR, i lavori dovranno quindi essere ultimati in due anni e mezzo; dopo l’esperienza infelice della tratta Rimini-Riccione, che ha richiesto 25 anni per essere realizzata, auspichiamo che vengano rispettate le scadenze, continueremo a lavorare e incalzare l’amministrazione, nell’interesse primario di migliorare la viabilità della città e l’accessibilità alla Fiera", chiosa Renzi.