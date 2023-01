Un gesto di generosità per chi ne ha più bisogno: la donazione del Lions all'Emporio Solidale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:25 - 24 Gennaio 2023

La donazione da parte di Lions Club Rimini Malatesta e Santarcangelo di Romagna.

Una nuova donazione per l’emporio solidale “U i è da magné”, proveniente questa volta dai Lions Club Rimini Malatesta e Santarcangelo di Romagna. Proprio questa mattina (martedì 24 gennaio) la sindaca Alice Parma e l'assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi, hanno accolto in Municipio una delegazione dei due Club, che ha consegnato un assegno da 1.200 euro destinati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità a sostegno del servizio inaugurato lo scorso ottobre.



La somma donata è stata raccolta dai Lions Club di Santarcangelo di Romagna e Rimini Malastesta – rappresentati in Municipio dai presidenti Beatrice Sedioli (Santarcangelo) e Gabriele Chiodi (Rimini) – durante l’ultima Fiera di San Martino, attraverso la vendita di mele fornite gratuitamente dall’azienda Marlene nell’ambito dell’iniziativa nazionale “La mela della solidarietà”, per raccolta fondi da destinare a finalità sociali legate ai bisogni del territorio.



“La donazione del Lions Club, destinata ancora una volta ai Servizi sociali, non è la prima e non sarà l’ultima a sostegno dell’emporio solidale – dichiarano sindaca e assessore – perché questo nuovo progetto è riuscito a coinvolgere profondamente la comunità di Santarcangelo, che ora come in passato si stringe intorno a chi ne ha più bisogno. Aver integrato il servizio pubblico, il volontariato del gruppo CiViVo Ven èulta e la nota generosità dei santarcangiolesi ci consente oggi di dare ancora più valore a iniziative benefiche come quella del Lions Club, che vogliamo ringraziare ancora una volta per l’interessamento e il contributo”.



“Grazie all’intermediazione del Lions Club di Santarcangelo – concludono sindaca e assessore – abbiamo anche avviato i contatti con la fondazione Banco Alimentare, che attraverso un’apposita convenzione sulla quale stiamo lavorando potrà garantire all’emporio solidale una fornitura continuativa di beni alimentari in eccedenza”.