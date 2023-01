Conto alla rovescia per il nuovo belvedere di Torre Pedrera. Al via demolizione scuola Montessori

Attualità

Rimini

| 14:13 - 24 Gennaio 2023

Belvedere di Torre Pedrera.





Sarà pronto per la fine di febbraio il nuovo belvedere di Torre Pedrera, risultato dell’intervento di riqualificazione urbana e ambientale dell’accesso al circolo velico. "Un’opera integrata per filosofia, linee, materiali al complessivo progetto del Parco del Mare che ha trasformato il lungomare del comparto nord e che riconsegnerà a cittadini e turisti uno spazio più verde grazie alle nuove aree a prato e più illuminato, attraverso i nuovi punti luce installati", spiegano gli assessori Mattia Morolli e Anna Montini. Già visibile infine la rosa dei venti in resina decorata che caratterizza la pavimentazione.

Verso il completamento anche la palestra a cielo aperto che si integra con il nuovo belvedere e che è complementare all’area giochi per bambini già presente.



Sempre nel solco degli interventi mirati a valorizzare l’identità e la storia dei luoghi, in primavera partiranno i lavori per la sistemazione della fontana di Viserba: dopo aver ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, si procederà alla riqualificazione della fontana che dà le spalle al mare, all’altezza dell’incrocio tra via Dati e via Roma, con il completamento previsto entro l’inizio dell’estate.



Si sono completati invece nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra via Verenin Grazia e via Lotti a Viserbella attraverso la realizzazione di due nuove rotatorie, di una zona protetta per pedoni e ciclisti e l’attivazione di una nuova fermata dell’autobus della linea 8.



Previsti per l’inizio del mese prossimo i lavori di demolizione dell’ex sede della scuola primaria Montessori, tra via Marecchiese e via Codazzi. In quello spazio nascerà il nuovo asilo nido Girotondo, una delle opere di edilizia scolastica finanziate attraverso le risorse del Pnrr (2,9 milioni). Con la ricostruzione e ampliamento della struttura si potranno accogliere fino a 84 bambini.