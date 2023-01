Aree giochi per bimbi e sport, ecco gli interventi completati dal comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:10 - 24 Gennaio 2023

L'area giochi in via Baracca.





Anche le aree giochi e gli spazi per lo sport all'aria aperta sono inseriti nel pacchetto di interventi di riqualificazione diffusa varati dall'amministrazione comunale di Rimini. Come evidenziano gli assessori Morolli e Montini, sono inseriti negli investimenti mirati alla manutenzione straordinaria del verde per il primo semestre 2023, pari complessivamente a 200mila euro, i lavori di riqualificazione dello spazio dedicato all’attività fisica nei giardinetti “Artemisia Gentileschi” di Rivazzurra, in corrispondenza dei bagni 128-124. L’intervento ha consentito la sostituzione delle attrezzature per calisthenic, che nel 2014 erano state donate da un privato (l’imprenditore Yuri Scarpellini), per quello che fu una delle prime sperimentazioni di strutture sportive e per il wellness all'aria aperta.



Completata anche la riqualificazione dell’area giochi di via Baracca (nella zona di via Caduti di Marzabotto), mentre è in fase di ultimazione la sistemazione di quella presente nel parco Mariotti (zona via Pascoli).



Nel secondo semestre, tra i vari interventi previsti e finanziati per 130mila euro dal piano di manutenzione straordinaria del verde pubblico, anche la riqualificazione dell’area giochi al borgo dei ciliegi di Vergiano e la realizzazione dello sgambatoio per cani a Corpolò (via Zaccagnini).