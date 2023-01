Picchia il titolare del minimarket con una catena per rapinarlo, arrestato

Cronaca

Cattolica

| 12:49 - 24 Gennaio 2023



Momenti di paura venerdì sera (20 gennaio) in un mini market di Cattolica, in via Curiel, dove è entrato in azione, intorno alle 21.30, un rapinatore che ha utilizzato come arma la catena dello scooter. Da una prima ricostruzione quest'ultimo, un 21enne italiano di seconda generazione, residente fuori Regione, ha finto di essere un cliente, poi si è avvicinato al titolare, un uomo di nazionalità del Bangladesh, e al suo rifiuto di dargli dei soldi, lo ha percosso con la catena. In quei momenti però una pattuglia dei Carabinieri stava effettuando i consueti controlli del territorio ed è così intervenuta, arrestando il rapinatore, un giovane già noto alle forze dell'ordine.