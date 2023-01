A Rimini le finali nazionali di pallamano, attese migliaia di persone in città

Sport

12:41 - 24 Gennaio 2023



Il 2 febbraio, all’RDS Stadium di Rimini, scattano le Finals maschili e femminili di Coppa Italia di pallamano. In campo 16 squadre, otto al maschile e otto al femminile, per il primo trofeo del 2023 della disciplina, che porterà in città migliaia di persone tra atleti, addetti ai lavori e supporter al seguito.



L’evento sarà presentato in conferenza stampa domani (mercoledì 25) nella sala stampa della Residenza Comunale (piazza Cavour 27) alla presenza di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna e coordinatore delle politiche regionali in materia di sport, dell’assessore allo sport del Comune di Rimini Moreno Maresi, del vicepresidente della FIGH Gianni Cenzi e del vicesegretario generale della Federazione Daniele Sonego.