Calcio RSM, il recupero La Fiorita - Cailungo si gioca l'8 febbraio

| 17:51 - 24 Gennaio 2023

Le condizioni atmosferiche di questi ultimi giorni hanno costretto a rivedere il programma di alcune delle competizioni calcistiche del Titano. Le gare della 16° giornata del Campionato Sammarinese BKN301 ha subìto alcuni spostamenti nel passato fine settimana, con una sola eccezione: La Fiorita-Cailungo, unico incontro non disputato. Oggi è stata comunicata la data del recupero: la sfida fra Gialloblù e Rossoverdi di giocherà l’8 febbraio p.v., con data e orario ancora da stabilire.

Quanto alla Coppa Titano BKN301, il programma delle semifinali di andata - previste per mercoledì 25 gennaio - sarà modificato per una metà esatta: invariati campo e orario di Folgore-Virtus, mentre Tre Penne – Libertas si sposta all’Ezio Conti di Dogana, stanti le condizioni non ancora ottimali del manto di Montecchio. Il fischio d’inizio sarà emesso sempre alle 20:45.