Il nuovo comandante del 7° 'Vega' in visita a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:35 - 24 Gennaio 2023

Il Sindaco Giorgetti con il Colonnello Tamagnone.

Nel pomeriggio di lunedì, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la visita del Colonnello Enrico Tamagnone, il nuovo comandante del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega", prestigiosa unità di volo della Brigata Aeromobile “Friuli” di stanza presso l'aeroporto militare di Rimini. Il Colonnello Tamagnone, che già in passato è stato in servizio sul territorio riminese, alla fine del 2022 ha ricevuto il comando dal Colonnello Marco Cardillo. Lunedì si è intrattenuto con il primo cittadino di Bellaria Igea Marina in un incontro estremamente cordiale, durante il quale ha avuto modo di sottolineare il proprio legame con la Città di Panzini, in ragione delle vacanze estive dell’adolescenza trascorse abitualmente a Igea Marina: momenti che il Colonnello ha ricordato con affetto, al pari dei viaggi in treno che, in giovane età, lo conducevano dal natio Piemonte sino alla Riviera romagnola. A margine dell’incontro, un altrettanto cordiale scambio di omaggi, che ha visto il Sindaco ricevere in dono il calendario 2023 dell’Esercito Italiano; omaggio che il primo cittadino ha ricambiato consegnando al Colonnello le stampe tipiche romagnole firmate dalla Famiglia Casadei ed alcune pubblicazioni dedicate alla storia di Bellaria Igea Marina.