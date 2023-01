Colpo notturno a Santarcangelo: ladri professionisti svaligiano l’oreficeria Pedrosi

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:14 - 24 Gennaio 2023

La gioielleria orologeria Pedrosi, dove è stato messo a segno il colpo in pieno centro.

Furto alla gioielleria orologeria Preziosi, nel cuore del centro storico di Santarcangelo. Ignoti banditi, nella notte tra domenica e lunedì, hanno messo a segno un colpo studiato nei modi e tempi d’azione per poi darsi alla fuga. Una banda di professionisti che, in pochi minuti, ha forzato la saracinesca dell'entrata e sfondato il cristallo della porta d’ingresso. Una volta dentro, i malviventi hanno arraffato tutto quello che potevano. Da una prima ricognizione i ladri si sarebbero portati via gioielli per un valore che sfiora i 200mila euro. Il negozio è sprovvisto di videosorveglianza e l’allarme installato non è collegato alle centrali operative delle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere della banca che si trova lì a fianco, nella speranza di riuscire a trovare qualche indizio.