Un altro senzatetto trovato morto a Rimini

Rimini

| 07:46 - 24 Gennaio 2023

Un'altra persona è morta a Rimini all'interno di un accampamento di fortuna, vicino al centro commerciale Le Befane. Sul posto è intervenuto il 118, con ambulanza e automedica. Ma per l'uomo, senza fissa dimora, non c'era già più nulla da fare. Dopo che un altro senzatetto ha lanciato l'allarme, i soccorritori hanno trovato il clochard già in arresto cardio circolatorio e non hanno potuto fare di più che constatarne il decesso. Si tratta della persona che solo poche settimana fa aveva chiamato la polizia dopo aver trovato un altro senzatetto deceduto per cause naturali. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta la Scientifica.