Calcio giovanile, Rimini: la Primavera cala il tris contro il Trento

| 20:38 - 23 Gennaio 2023

Foto Loris Pierini.

PRIMAVERA 4 – 14ª Giornata



RIMINI FC – TRENTO 3-0



RIMINI FC: Lazzarini, Diotallevi (1’st Nastase), Marcello, Serpe, Bianchi, Rushani, Serfilippi (20’ st Gianfrini),Russo (44’ st Ricci), Marconi (39’ Lonardo), Cherubini (1’ st Sebastiani), Zanni. A disposizione: Conti, Di Pollina, Marino, Alvisi, Capparelli, Campedelli.

Allenatore: Brocchini.



AC TRENTO: Tommasi, Perini (25’ st Belhamra), Pedergnana, Benallal, Festi, Scirè, Nardelli, Cantonati (12’ st Ruffato), Dalla Francesca, Antolini, Fiora (12’ st Zanon);

A disposizione: Roverso, Stankov, Mahecha Florez, Borriero. Allenatore: Nabiuzzi



Reti: 15’ e 43’ pt Marconi, 49’ st Lonardo 94°



NOTE. Ammonizioni: Russo, Serpe, Sebastiani, Lonardo (RIM), Nardelli, Benallal (TRE).



UNDER 16 – 8ª Giornata



AQUILA MONTEVARCHI – RIMINI FC 0-0



AQUILA MONTEVARCHI: Fioravanti, Rus, Stasi, Venanzi (dal 31’ st Luzzi), Bettini (dal 21’ st Talenti), Nuti, Errunghi, Lovari, Nyamsi, Vignoli, Spahiu (dal 16’ st Bombardieri)

A disposizione: Rossi, Fabbri, Malaj, Galeota, Mariniello

Allenatore: Magni



RIMINI FC: Ripari, Petrini, Fiordalisi (dal 20’ st Rota), Imola, Magi, Lepri (dal 9’ st Battisodo), Brolli (dal 20’ st Verni), Alessi (dal 20’ st Molfetta), Cagnoli (dal 35’ st Morri), Padroni, Jubani. A disposizione: Cherubini, De Gaetano, Zanieri, Foschi

Allenatore: Pieri



NOTE. Ammonizioni: Padroni (R), Molfetta (R), Petrini (R), Cagnoli (R), Stasi (A), Nuti (A)





UNDER 14 – 12ª Giornata



RIMINI FC – IMOLESE 1-1



RIMINI: Savoretti, Pedrelli, Odino, Fulvi, Mambelli, (25’ ST Mariotti) Samaritani, Amantini (5’ st Ciaroni) Vichi, Boscherini, (5’ st Celli) Frati, Alessio,(10’ st Pensalfini) Frati Fabrizio,

Allenatore: Berardi.



IMOLESE: Rotolo, Mazzini, Samorini, Vecchiatini, Massarenti, Brusa, Di Adamo, Manzoni, Margiacchi, Izufaj, Bagni. Allenatore: Nardi.

RETI. 25’ st Manzoni (Rig), 33’ st Pedrelli (R)



NOTE. Ammoniti: Bagni, Frati Fabrizio.



UNDER 13 PRO– 16ª Giornata





PIACENZA-RIMINI FC

P.T. 1-0 Rete al 5′ Calzati

PIACENZA: Karaj, Tosi, Affinito, Lezza, Carrisi, Calzati, Tolomeo, Guglielmone, Meloni.

RIMINI: Alberani, Cevoli, Lunedei, Costantini, Aureli, Cassano, Angelini, Bertoni, Dhelpra.

S.T. 1-0 Rete al 9′ Fischietti

PIACENZA: Costa, Ben Khaled, Pallastrelli, Ampollini, Ricciardi,

Fischietti, Frigoli, Villa, Bravi.

RIMINI FC: Racanelli, Aragao, Romani, Ricci, Donini, Montani, Hernandez, Mendola, Giusti.

T.T. 2-2 Reti: all’8′ e al 10′ Aureli (RN), all’11 Calzati (rig.) (PC), al 17′ Tolomeo (PC).

PIACENZA: Karaj, Ben Khaled, Meloni, Frigoli, Villa, Guglielmone, Calzati, Ampollini, Tolomeo.

RIMINI FC: Alberani (al 12′ Racanelli), Cevoli (al 14′ Romani), Lunedei (al 11′ Ricci), Costantini (al 11′

Donini), Aureli (al 15′ Giusti), Cassano (al 11′ Montani), Angelini (al 15′ Mendola), Bertoni (al 14′ Aragao), Dhelpra (al 15′ Hernandez).

Q.T. 1-0 Rete al 10′ Pallastrelli

PIACENZA: Costa, Tosi, Affinito, Carrisi, Pallastrelli, Ricciardi, Guglielmone, Fischietti, Bravi.

RIMINI FC: Alberani (al 11′ Racanelli), Donini (al 13′ Ricci), Montani (al 14′ Hernandez), Costantini (al 10′ Lunedei), Cassano (al 14′ Mendola), Angelini (al 14′ Dhelpra), Romani (al 13′ Cevoli), Giusti (al 10′ Aureli), Bertoni (al 13′ Aragao).