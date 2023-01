Calcio C, il Siena prende dalla Juventus il terzino sinistro Verduci

Sport

Rimini

| 20:19 - 23 Gennaio 2023

Il Siena ha acquisito a titolo definitivo dalla Società Juventus Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Verduci. Il terzino sinistro, classe 2002, si è legato al club bianconero con un contratto pluriennale. Verduci è cresciuto nelle giovanili della Juventus dove è poi approdato alla Juventus Next Gen in Serie C totalizzando 14 presenze con un gol e un assist. Nella prima parte della passata stagione, invece, ha indossato la maglia del Grosseto.



Novità in casa Imolese. La proprietà comunica che dopo una lunga riflessione presidente e soci del sodalizio romagnolo hanno deciso di avocare a se stessi tutti i ruoli dirigenziali ricoperti da terzi. Giovedì prossimo alle 17 al centro sportivo Bacchilega prevista una conferenza stampa nella quale verrà illustrata la motivazione che sottende tale decisione ed il nuovo organigramma societario.