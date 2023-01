Allarme Pronto soccorso Rimini e Riccione, l’Ordine degli infermieri: ‘No allarmismi’

Attualità

| 18:58 - 23 Gennaio 2023

La delibera della Ausl Romagna sull'attivazione di un ambulatorio infermieristico all'interno dei Pronto soccorso dell'Ospedale Infermi di Rimini e Ceccarini di Riccione "è totalmente in linea con quanto già avviene in tutti i Paesi dotati di un sistema sanitario avanzato, che contempli un modello di intervento tarato sull'intensità di cure e su setting assistenziali personalizzati". Così il coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche dell'Emilia-Romagna in una nota.



"Restiamo meravigliati- prosegue il comunicato- dall'allarme lanciato a mezzo stampa dai medici della Federazione Cimo-Fesmed Emilia-Romagna, che rischia di ingenerare preoccupazione tra la cittadinanza. Nessun paziente sarà, in virtù della delibera, 'privato dell'assistenza medica': sarà anzi ottimizzata e migliorata la presa in carico di chi si reca al Pronto Soccorso, dove già tutta l'attività di triage è totalmente a gestione infermieristica". Al contempo, si legge ancora nella nota, "si ritiene necessario investire sulla continuità assistenziale e sui servizi da rafforzare a livello territoriale, per diminuire gli accessi impropri al Pronto Soccorso e, di conseguenza, per offrire risposte adeguate in tempi rapidi a chiunque si rivolga al Sistema sanitario regionale, in situazioni di emergenza o meno". (DIRE)