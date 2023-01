Per la terza giornata del Sigep, Italia protagonista del gelato: trionfa alla Gelato Europe Cup

Attualità

Rimini

| 16:16 - 23 Gennaio 2023

Al Sigep la Gelato Europe Cup.

Dopo il taglio del nastro di sabato 21 gennaio, padiglioni gremiti per il Sigep di Rimini, il salone del gusto di Italian exhibition group in corso fino a mercoledì 25. E spazio anche alle competizioni. La squadra italiana trionfa infatti alla Gelato Europe Cup, con la premiazione avvenuta oggi, e si assicura cosí la partecipazione alla decima edizione della Gelato World Cup, che si disputerà a Sigep nel 2024 con le squadre selezionate dalla Coppa latino-americana, svoltasi a Buenos Aires nel giugno 2022, e della Gelato Asia Cup, che si è tenuta a ottobre 2022 a Singapore.



Seconda classificata la squadra tedesca, seguita dall'Ungheria e dall'Austria, che con l'Italia andranno al mondiale. Premiati oggi anche i sorbetti: il gusto "Fondente, fichi, rum e cannella" si aggiudica il primo premio nel concorso Sorbetti dal Mondo; al secondo posto il gusto "Ma.Ma"; terzo "Mela e caramello". Tutti e tre accedono di diritto alle fasi finali della Coppa Italia di Gelateria. Per il Gelato Festival World Masters, con 15 gelatieri tedeschi in lizza, la spunta il gusto Sfizio Calabrese alle noci, bergamotto e fichi caramellati, per la prima tappa europea; secondo il gusto Sole Mio e al terzo Red King. I tre gelatieri selezionati accederanno alle finali tedesche del Gelato Festival nel 2024. Sul palco della Pastry Arena si sono susseguiti i maestri gelatieri e cioccolatieri per alcuni premi speciali.



Alla Vision Plaza, invece, di scena l'analisi dei consumi di Npd group, da cui emerge come il fuori casa alimentare sia completamente ripartito, sotto l'aspetto dei valori. È un mercato da circa 60 miliardi di euro e attualmente registra una crescita del 3% rispetto al pre Covid per le spese effettuate. Mentre le presenze sono ancora sotto del 5%. Infatti il consumatore tendenzialmente si muove meno rispetto al passato e a incidere è anche la componente prezzo: quindi i comportamenti di acquisto si modificano. Così, entra nel dettaglio lo studio, al ristorante la strategia di risparmio interviene sul menu, con scelte limitate, mentre al bar l'aumento dei prezzi è sostanzialmente stato assorbito e crescono i valori di spesa con stabili le occasioni di acquisto". I trend in corso, prosegue l'analisi, spingono su sostenibilità e selezione delle occasioni di acquisto. Di certo, conclude lo studio, "la transizione digitale è una domanda concreta per gli imprenditori del settore. Metaverso, Nft e robotica sono strumenti che potranno aiutare il business. Larghe fette di consumatori sono già pronte a recepire questi segnali: bisogna accelerare verso il loro utilizzo".