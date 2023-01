Kolo Muani, il giocatore della nazionale francese per il quale si contendono due grandi club

Attualità

Nazionale

| 12:39 - 23 Gennaio 2023

La Coppa del Mondo in Qatar si è conclusa con un chiaro campione, ma chiaramente l'Argentina ei giocatori argentini, così come il team tecnico della nazionale, non sono stati gli unici vincitori della competizione. Molti dei finalisti del Mondiale, in un certo senso, hanno vinto, e uno di questi è stato Kolo Muani, uno di quelli che, appunto, ha vissuto il periodo peggiore durante la sua permanenza in Qatar.



La carriera calcistica di Muani è piena di battute d'arresto, la sua ascesa alla celebrità è stata estremamente dura. Nel 2015 non riusciva ancora a distinguersi, avendo giocato nel quinto campionato di calcio francese, incorporato nel Nantes II. Non è stato fino al 2019 che è riuscito a conquistare la proprietà nella squadra principale, ovvero il Nantes. Fu in questa squadra che il giovane giocatore sarebbe cresciuto in abilità e fama, partendo presto per l'Eintracht Francoforte, nonostante Milan e PSG fossero interessati a lui. Presto sarebbe partito per Deschamps.



Kolo Muani ai Mondiali in Qatar

La squadra francese lo ha tenuto in panchina e sembrava che ci sarebbe rimasto. Tuttavia, pochi giorni dopo l'inizio della competizione, Nkuku ha subito un infortunio per il quale ha dovuto essere sostituito, e il prescelto è stato Kolo Muani, che ha dato un'ottima prestazione ai francesi, nella partita in cui hanno perso contro Melodie.



Il direttore tecnico non l'ha tolto fino ai quarti di finale, quando ha segnato 2-0 contro il Marocco, vincendo la classifica. Fu allora che diversi club iniziarono a prestare maggiore attenzione a questo nuovo marcatore, che avevano ignorato per molto tempo. In parte la loro partecipazione ha rallegrato i tifosi francesi, nonostante il grande fuoriclasse della squadra sia sempre stato Mbappé, il duo di questi giocatori ha aumentato le scommesse a favore, soprattutto chi ha scelto buoni bookmaker francesi, dove hanno potuto anche Goditi la Coppa del Mondo tramite la trasmissione in diretta. Le scommesse sono state abbastanza equilibrate durante la finale, è stato Kolo Muani a tirare in porta ea mettere alla prova i riflessi di Dibu in quella famosa parata.



Due importanti squadre europee lo vogliono tra le loro fila

È niente di più e niente di meno che Bayern Münschen e Manchester United, il primo appartenente alla Bundesliga e il secondo alla Premier League. Chiaramente una decisione difficile per Muani, ma l'una o l'altra delle due squadre è in grado di far crescere ancora di più la fama e la carriera di questo ottimo giocatore, che durante la finale dei Mondiali ha dato non pochi grattacapi alla difesa argentina, e che il destino sembrava volerlo tenere in ombre: un premio commisurato alla dedizione che questo potente attaccante ha dedicato alla sua formazione di calciatore.



Muani potrebbe iniziare a far parte di qualsiasi squadra, a patto che sia disposta a pagare i 60 milioni che vale il suo acquisto in questo momento, perché il suo contratto è fissato fino al 2027 con l'Eitrand Francoforte, squadra che non ha intenzione di farlo. lasciarsi andare facilmente perché potrebbe diventare un giocatore chiave nel resto della stagione della Bundesliga.