Rimini, Consiglio Comunale dedicato alla Giornata della Memoria

Attualità

Rimini

| 12:30 - 23 Gennaio 2023

Vista la disposizione della Presidente, il Consiglio Comunale è convocato in seduta di 1° convocazione nella giornata di martedì 24 gennaio alle ore 17, per una seduta senza interrogazioni interamente dedicata al tema "Giorno della memoria: ricordare oggi".



Un Consiglio comunale straordinario aperto alle scuole e alla cittadinanza, un incontro di dialogo e confronto tra i giovani e gli amministratori sul tema della memoria, per continuare a coltivare il valore della responsabilità individuale. L'assemblea sarà animata da una decina di ragazzi delle quinte superiori, provenienti da differenti istituti, che hanno concluso il seminario della memoria con il recente viaggio in Austria a Mauthausen, Gusen e Hartheim, offrendo spunti di riflessione, elaborati dalla loro personale esperienza.



Il Consiglio Comunale, coordinato dalla presidente Giulia Corazzi includerà - prima della discussione in aula con i consiglieri di maggioranza e minoranza - gli interventi di alcuni relatori: il Rabbino Capo di Ferrara Rav. Luciano Caro, da sempre vicino alla città di Rimini; lo storico Riccardo Brizzi, dell'Università di Bologna in collegamento da Lione; Laura Fontana, Responsabile Attività Educazione alla Memoria del Comune di Rimini.



