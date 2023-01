Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:14 - 23 Gennaio 2023

Torrente Ventena.

Allerta rossa estesa anche in Valconca con criticità connesse al transito delle piene dei corsi d'acqua. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni sono state molto forti su tutta la provincia di Rimini, ma la situazione di torrenti e fiumi è in continua evoluzione ed è costantemente monitorata. Nella mattinata di lunedì a San Giovanni in Marignano il torrente Ventena, che attraversa l'intero paese, è osservato speciale con squadre della Protezione Civile sul posto.