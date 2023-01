Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono i Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 12:13 - 23 Gennaio 2023

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.

Il maltempo non ferma i campionati giovanili. In evidenza i Giovanissimi 2008.



JUNIORES



Forsempronese – Gabicce Gradara 5-3



Sconfitta per il Gabicce Gradara che nonostante le cinque reti subite disputa una buona partita e mette in difficoltà gli avversari. Padroni di casa in vantaggio dopo due minuti: calcio d’angolo e colpo di testa vincente di Aguzzi (1-0). Gli ospiti non si abbattono: Fuzzi che impegna severamente il portiere avversario e sul seguente calcio d’angolo in mischia Magi S. realizza il pareggio (1-1). Al 15′ la Forsempronese passa in vantaggio ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Ragni (2-1). Poco dopo il Gabicce Gradara cerca il pareggio con un tiro dalla distanza di Andreani. La squadra locale cala il tris al 37′ con un preciso diagonale di Aguzzi (3-1). Nei minuti finali della prima frazione Fuzzi si rende pericoloso con due tiri dalla distanza.



Nel secondo tempo, la Forsempronese porta a quattro la reti con Belpassi. Al 67’, dopo i tentativi di Semprini e di Fuzzi, ha con Bergamini l’occasione giusta ma a tu per tu con il portiere calcia sull’estremo difensore. Gol mancato, gol subito: al 77′, ancora su calcio d’angolo, la Forsempronese passa con Belpassi (5-1). Passa solo un minuto e il subentrato Giacchetti, dopo aver resistito ad una carica da dietro, insacca nell’ angolino (5-2). Il Gabicce Gradara mette sotto pressione i locali e all’83’ Sarli realizza il 3 a 5. Lo stesso centravanti poco dopo ha la grande occasione di realizzare la doppietta personale ma il diagonale viene intercettato dal portiere. Sul finale da segnalare un’ottima parata di Borselli.



Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa sabato 27 gennaio contro la Fermignanese.



GABICCE GRADARA: Francolini (30′ s.t.Borselli),i, Franca, Andreani, Moutahhir, Semprini, Bacchini (4′ s.t. Magi F.), Magi A (23′ s.t. Della Chiara). Fuzzi, Bergamini, Magi S. (4′ s.t. Sarli), Finotti Bergamini (23′ s.t. Giacchetti). A disp. Nobile. A disp: Mancini, Petese, Nobile. All. Gaudenzi



ALLIEVI



Forsempronese – Gabicce Gradara 1-0



Su un campo pesante al limite della praticabilità per le forti piogge il Gabicce Gradara cede di misura alla Forsempronese. La partita è povera di occasioni e giocata molto fisicamente soprattutto dalla squadra di casa con interventi a limite ed oltre la regolarità. Da segnalare al 9′ del secondo tempo su calcio d’angolo battuto da Boccalini, Sarli in mezza rovesciata colpisce la traversa, all’ 11′ assist di Bergamini ancora per Sarli ma il tiro è parato dal portiere. Al 37′ la beffa: tiro innocuo della Forsempronese, palla parata di Nobile che però non trattiene la sfera con l’attaccante pronto a mettere in rete. E’ il gol vittoria. Peccato per il Gabicce Gradara che avrebbe meritato di più.



Prossima partita domenica 29 ore 11 Gabicce Gradara-Giovane Santorso.



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Del Bene, Sciuto, Rossi, Pataracchia (40’st. Gaudenzi),Mboup (23’st Della Costanza),Magi Filippo, Bergamini, Sarli, Buccino (37st. Esposito). All. Iachini.



Giovanissimi 2008



Muraglia – Gabicce Gradara 0-2



Ottimo primo tempo con reti di Rossi colpo di testa su angolo e Annibalini su ottima incursione e tiro in diagonale. Partita sospesa a fine primo tempo per infortunio dell’arbitro. Sarà recuperata in data da destinarsi.



Giovanissimi 2008 domenica 29 ore 11.00 a Gabicce contro il Montecchio.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Del Bene, Andruccioli, Luzi, Rossi, Ferraj, Annibalini, Gaudenzi, Terenzi, Guidi, Rossini. All. Mendo-Baffioni.



Giovanissimi Cadetti 2009



K Sport-Gabicce Gradara 8 – 1



GABICCE GRADARA: Barbieri (Valentini), Benedetti (Marsili), Mosconi, Buscaglia, Ricci, Caico (Rossini N.), Foschi (Diotalevi), Gaudenzi, Mancini, Ballarin (Tucci), Falcioni. All. Mendo-Baffioni.



Partita sottotono e a senso unico a favore di un ottimo K Sport. 4-1 alla fine del primo tempo, con l’unica rete di Falcioni. Altri quattro goal nel secondo tempo, per il risultato finale di 8-1 per il Montecchio.



Prossimo match sabato 28 a Gabicce alle ore 15.00 con il Sant’Orso.