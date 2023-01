Rimini, sala allagata al Cinema Tiberio, saltano le proiezioni di domenica

Eventi

Rimini

| 11:49 - 23 Gennaio 2023

Una scena del film con Valeria Bruni Tedeschi.

A causa dell'inagibilità, con conseguente chiusura, della sala nella giornata di domenica 22 gennaio il film La Ligne – La Linea Invisibile di Ursula Meier ritorna in programmazione con i seguenti orari: martedì 24 gennaio ore 21 (proiezione in versione originale francese con sottotitoli in italiano) e mercoledì 25 gennaio (versione doppiata in italiano ore 17, ore 19 ed ore 21).



Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.



Il film diretto da Ursula Meier, già regista degli apprezzati "Home – Casa dolce casa" (2008) e "Sister" (2012), con Stéphanie Blanchoud e Valeria Bruni Tedeschi, racconta la vicenda di Margaret che ha sulle spalle un'ingiunzione restrittiva di tre mesi per aver picchiato sua madre. Ma i 100 metri che ora la separano dalla sua casa non fanno che esacerbare il suo desiderio di avvicinarsi alla sua famiglia. Ursula Meier esplora in modo sottile un piccolo e tumultuoso perimetro di emozioni molto intense e contraddittorie in un film dominato da un cast femminile guidato dalla rivelazione Stéphanie Blanchoud