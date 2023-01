Beach Volley, campionato italiano federale: Campo-Zangheri quarte a Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 11:46 - 23 Gennaio 2023

Da sinistra Cristina Zangheri e Claudia Campo all’Active Beach Arena .

Quarta piazza per la Beach & Park San Marino, rappresentata dalla coppia Claudia Campo / Cristina Zangheri nella tappa bolognese del campionato italiano federale di beach volley per società, disputatasi sabato 21 gennaio all’Active Beach Arena. Il team sammarinese ha gareggiato nella categoria Silver (le altre sono Gold, Bronze e Over 35) ed è riuscito a piazzarsi a ridosso del podio partendo dall’ottava posizione del ranking, mettendo in mostra una “grinta” non comune.



Nella pool di qualificazione ha ottenuto una vittoria risicatissima per 2 a 1 su Diana Valbusa e Beatrice Spegiorin della Spark Sport (11/15 16/14 16/14) e una sconfitta pesante ma ininfluente contro Maria Alice Clemente e Martina Bragazzi di Cremonarena (6/15 9/15). Campo e Zangheri il capolavoro l’hanno compiuto nelle partite del primo e secondo round del tabellone principale quando hanno battuto per 2 a 1 Flavia Rossi e Giulia Lupi dell’Active Beach Volley team (15/8 14/16 15/8) e poi con un netto 2 a 0 un’altra coppia dell’Active Beach formata da Alessia Zaniboni e Carlotta Pedrini (15/6 15/12), assicurandosi in questo modo una delle prime quattro piazze.



Il duo della Beach & Park ha poi perso in semifinale da Virginia Buffagni e Valentina Pera della Beach Volley League (7/15 11/15) che poi avrebbero vinto il torneo e nella finalina per il terzo posto da Clemente/Bragazzi che le avevano già battute nelle qualificazioni. Stavolta, però, lottando duramente fino all’ultimo punto (13/15 14/16).



“Siamo soddisfatte di quanto abbiamo fatto in questa tappa di campionato – dicono Campo e Zangheri commentando la loro prestazione – L’obiettivo della Beach & Park è partecipare a più tappe possibile dell’Italiano a squadre e fare punti per qualificarci alle finali che si terranno a Bibbione a maggio. Stavolta ci siamo riuscite, contiamo di farcela anche in futuro”.