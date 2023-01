Sciopero benzinai, ecco gli impianti aperti in autostrada in Regione

Attualità

Emilia Romagna

| 11:06 - 23 Gennaio 2023

Immagine di repertorio.

Ecco la lista dei distributori di carburante, disponibile anche on line sul portale della Regione Emilia-Romagna, aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto per i giorni dal 24 al 27 gennaio 2023.



Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 7 di venerdì 27 gennaio.



AUTOSTRADA DIREZIONE AREA DI SERVIZIO



A1 da Milano a Napoli ARDA OVEST

A1 da Milano a Napoli CANTAGALLO OVEST

A1 da Napoli a Milano CANTAGALLO EST

A1 da Napoli a Milano ARDA EST 73

A13 da Bologna a Padova CASTEL BENTIVOGLIO EST

A13 da Padova a Bologna CASTEL BENTIVOGLIO OVEST

A14 da Bologna a Taranto LA PIOPPA OVEST

A14 da Bologna a Taranto SANTERNO OVEST

A14 da Bologna a Taranto MONTEFELTRO OVEST

A14 da Taranto a Bologna BEVANO EST

A14 da Taranto a Bologna SILLARO EST

A15 da Parma a La Spezia MEDESANO OVEST

A15 da La Spezia a Parma TUGO EST

A22 da Modena a Brennero CAMPOGALLIANO EST