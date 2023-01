Attualità

Rimini

10:55 - 23 Gennaio 2023

Nelle ultime 24 ore sono stati 119 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Rimini in tutta la provincia. La maggior parte ha riguardato la messa in sicurezza di alberi pericolanti: 60 interventi. Sono 19 quelli che riguardano i danni da acqua 'generici'. Cinque per soccorsi a persone, 10 di assistenza 'generica'.