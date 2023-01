Attualità

Novafeltria

| 10:13 - 23 Gennaio 2023

Il presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi.

A causa delle condizioni meteo e della nevicata che si è verificata in Valmarecchia, l'incontro di Cia Romagna con gli associati del territorio in programma questa sera a Novafeltria è rinviato a data da destinarsi.

Confermato invece l'incontro in programma questo pomeriggio alle 15 a Santarcangelo di Romagna, nella biblioteca comunale Antonio Baldini (via Pascoli).