Finiscono con l'auto nel torrente e si aggrappano ad un albero, salvati

Cronaca

Coriano

| 09:54 - 23 Gennaio 2023

L'intervento dei vigili del fuoco.

Con l'auto nel torrente, salvati dai Vigili del Fuoco. E' successo nella notte tra domenica e lunedì in via Piane a Coriano. Intorno alle 2 il mezzo è finito totalmente sommerso in acqua. Le due persone a bordo sono riuscite ad uscire e hanno atteso i soccorsi aggrappati ad un albero nel mezzo del corso del torrente. I vigili del fuoco, mediante tecniche di soccorso alpino fluviale, usando un gommone da rafting, sono riusciti a raggiungere i due malcapitati, riuscendo a trarli in salvo e consegnarli alle cure del personale sanitario presente sul posto. Presenti anche i Carabinieri. Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco per un totale di 7 unità e due automezzi.